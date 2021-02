Le casse-tête logistique de la vaccination

La vaccination contre le coronavirus peut constituer un véritable casse-tête. La logistique est complexe. Une fois ouvertes, les fioles doivent être administrées dans les six heures et ces impératifs peuvent parfois poser problème. Dans le Jura, le centre de vaccination cantonal (CEVAC) doit continuellement adapter ses planifications. Il arrive régulièrement que des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous et que des doses restent sur les bras du personnel. Lorsqu’une fiole du vaccin Moderna est ouverte, il faut vacciner dix personnes dans les six heures. Ce nombre est de six personnes pour le vaccin Pfizer/BioNTech.





Des appels aux personnes prioritaires

Pour éviter tout gaspillage, le centre cantonal a mis en place un système visant à contacter dans l’urgence les personnes prioritaires. Le CEVAC reprend ainsi la liste des inscriptions et appelle des patients en attente afin de voir s’ils peuvent venir rapidement à Courtételle pour recevoir leur injection. Certains rendez-vous sont également avancés pour rester dans le délai requis.

Depuis que la vaccination est ouverte au personnel médical, des doses sont aussi proposées aux employés du centre de vaccination, y compris certaines personnes de la protection civile. Selon le coordinateur de la vaccination dans le Jura, Ludovic Monteiro, aucune dose n’est jetée, sauf s’il y a un problème particulier avec la fiole en question ou lors du mélange. Ainsi, neuf astreints à la protection civile ont été vaccinés avec des doses restantes en fin de journée. Il est aussi arrivé que l'épouse d'un astreint ait reçu une injection, suite à l'annulation de plusieurs rendez-vous. Pour Nicolas Pétremand, chef du Service de la santé publique, ces solutions sont « préférables », plutôt que de devoir jeter des doses ayant atteint la date de péremption. /alr