Tendance chou dans un monde en crise

« C’est de toute façon une bonne nouvelle »

Le chou est donc à la mode, mais pas encore à la mode de chez nous. La grande question est désormais de savoir si surfer sur cette tendance du moment vaut le coup. Si l’attrait pour les légumes anciens semble se confirmer en ce début d’année, il faudra sans doute attendre la sortie de crise pour déterminer s’il s’agit d’un changement des habitudes durable ou non. « Mais à long terme, c’est de toute façon une bonne nouvelle. Ça démontre la possibilité pour les acteurs jurassiens d’augmenter leur capacité de production. Sur l’année passée, il est difficile pour un agriculteur de s’adapter à une augmentation de la consommation du jour au lendemain. Mais si on voit que c’est une tendance à long terme, l’agriculteur peut dédier plus de surface à ces cultures. Je crois qu’il faut profiter du « trend » actuel. L’effet Covid est encore là cette année, on incite donc nos producteurs et maraîchers à continuer sur la même voie que l’an dernier », conclut François Monin. Histoire de ne pas faire chou blanc face à une telle aubaine. /mle-jpi