Les « non-essentiels » reprennent vie

« On a encore des habits d’hiver qu’il faut liquider et solder. En même temps, les collections de printemps arrivent. On manque juste de place dans le magasin », sourit Laurie Girardin, responsable et vendeuse dans le magasin delémontain. Elle a vu défiler de nombreux clients ce matin, et ils n’étaient pas là uniquement pour le plaisir de déambuler dans les rayons : « Les gens avaient besoin de nouvelles chaussures, on le remarque. On espère que ça continuera à ce rythme », continue la vendeuse.