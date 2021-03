« Quand ça nous arrive dessus, ça fait mal »

La première vague du coronavirus a débuté dans le Jura il y a un an jour pour jour. C’est en effet le 3 mars 2020 que le premier cas officiel y a été décelé alors que le canton compte aujourd’hui plus de 5'600 cas cumulés. Invité du journal de 12h15, Nicolas Pétremand, chef du service de la santé publique du canton du Jura, est revenu sur ces premiers jours de crise et son évolution jusqu’à présent. Lorsque le premier cas est détecté, on se dit « qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qui nous arrive ? On prenait ça au sérieux déjà avant, quand on a vu ce qui se passait au Tessin. On essayait donc de se préparer. Mais vous avez beau connaître la théorie sur les épidémies, quand ça vous tombe dessus, ça fait mal », raconte Nicolas Pétremand.