Une ampoule pour veiller sur le Théâtre du Jura

« Elle arrive quand tout est fini et éclaire quand tout est éteint », selon la définition de la Comédie Française. Le Théâtre du Jura s’est doté depuis ce jeudi d’une Servante. Concrètement, il s’agit d’une ampoule posée sur un long pied, l’unique source lumineuse d’un théâtre quand celui-ci se vide, entre deux représentations ou répétitions. Traditionnellement, on lui prête la faculté d’être l’âme d’un théâtre, mais aussi d’éloigner les fantômes. Comme la Servante du Théâtre du Jura n’a pas encore de scène à habiter, l’ampoule va partir à la rencontre des habitants de la région, indique l’institution culturelle jeudi dans un communiqué. Son parcours et ses aventures sont à suivre toutes les semaines sur les réseaux sociaux du Théâtre du Jura et sur son site internet. /comm-alr