Haute-Sorne combat la solitude de ses ainés

Un petit coup de téléphone pour un grand moment de bonheur. Voilà une année, la commune de Haute-Sorne avait instauré un système pour apporter du réconfort à ses ainés. Ainsi, des employés communaux ont pris le téléphone pour appeler les personnes âgées, s’entretenir avec elles, les écouter et leur proposer de l’aide si elles en éprouvaient le besoin. Face au succès de la démarche, deux employées continuent aujourd’hui encore leurs entretiens… Christiane Erba en fait partie et téléphone à une centaine de personnes toutes les deux semaines environ. « Ce sont des moments de partage magnifiques, on entend des histoires qui nous font bien rire », souligne la citoyenne de Glovelier, en ajoutant toutefois : « Les ainés sont éprouvés par cette période, ils en ont vraiment marre ». Christiane Erba empoigne donc régulièrement son téléphone avec l’envie d’écouter et, surtout, de (re)donner le sourire à des personnes que le coronavirus n’épargne pas…

Les autorités de Haute-Sorne indiquent que la démarche devrait être poursuivie après la période de coronavirus. /mle