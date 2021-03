Covid-19 : premier bilan des aides aux entreprises dans le Jura

Le canton du Jura fait le point sur les aides octroyées aux entreprises. La pandémie de coronavirus a fait son apparition il y a une année. Tout comme l’ensemble de la Suisse, le Jura a souffert du coronavirus. Le Département de l’économie et de la santé dresse un bilan intermédiaire des soutiens financiers octroyés depuis le début de la crise en mars 2020.





Près de 9 millions de francs pour les aides aux cas de rigueur

Le canton du Jura a traité à ce jour 391 demandes de soutien aux cas de rigueur. Au total, 266 ont été acceptées et 95 refusées, alors que 30 demandes sont toujours en cours de traitement. La raison : soit elles viennent de parvenir au Service de l’économie et de l’emploi qui doit les traiter, soit des informations manquantes sont en cours d’obtention. Un montant de près de 9 millions de francs a été versé aux entreprises jurassiennes par le canton et la Confédération. A relever que près de la moitié des 391 dossiers examinés concernent des établissements hôteliers ou de restauration. En général, le versement de l’aide intervient dans les 5 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, pour autant que le dossier soit complet.





D’autres aides ont été demandées

Concernant les autres soutiens économiques mis en place par le Gouvernement jurassien depuis le début de la crise sanitaire, 880 demandes ont été acceptées pour recevoir un soutien administratif de 500 francs. 7 ont été approuvées afin de percevoir un soutien pour des projets innovants, pour un montant total de près de 930'000 francs. Enfin, le pack « Mesures spécifiques » a été octroyé à 46 demandes. Ces aides-là visent principalement à soutenir les efforts des entreprises innovantes en difficulté. /comm-ech-nmy