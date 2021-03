Des œuvres d’art à emprunter

Emprunter peintures, photographies ou sculptures, comme emprunter un livre à la bibliothèque : l’élue delémontaine Suzanne Maitre-Schindelholz propose de créer une artothèque dans la capitale jurassienne. La conseillère de ville PCSI a déposé une motion lundi dernier au législatif. Démocratiser l’art est l’un des objectifs du texte.





Un tableau sur le mur du salon pour un mois

Vous souhaitez peut-être redécorer votre salon, accrocher une peinture au-dessus du canapé ou déposer une sculpture à côté de la fenêtre : l’artothèque vous permettra d’emprunter une œuvre d’art pour un temps donné et une somme symbolique. Néophytes et amateurs pourront faire leur choix dans un catalogue et sur un lieu d’exposition.





Donner de la visibilité aux œuvres

De nombreuses œuvres d'art, propriétés de la ville, sont stockées sans aucune visibilité ou disséminées dans divers bureaux et écoles de Delémont, regrette Suzanne Maitre-Schindelholz. Prêter ses œuvres permettra de créer des liens entre le public, l’art et les artistes, jurassiens en priorité. C’est aussi un soutien à la création artistique qui souffre de la crise sanitaire, ajoute l’élue PCSI.

Une artothèque a ouvert ses portes à Sion il y a plus de trois ans, une structure qui a inspiré Suzanne Maitre-Schindelhoz. /mmi