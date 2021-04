L’H-JU en chômage partiel

La situation est inédite pour l’Hôpital du Jura qui combat la pandémie de coronavirus depuis plus d’une année. L’établissement hospitalier connaît « une baisse d’activité passagère », annonce-t-il mardi dans un communiqué. Les patients stationnaires en chirurgie sont peu nombreux pour l’instant, tout comme ceux atteints du Covid-19. Les cas de traumatologie sont en baisse. Certains patients attendent par ailleurs que la situation sanitaire se stabilise pour effectuer des opérations programmées. L’H-JU a donc mis en place des mesures de chômage partiel pour le personnel de certains secteurs. Ce choix permet notamment de diminuer l’impact financier à supporter pour l’H-JU, tout en assurant le maintien des emplois et des salaires. Si une flambée des cas de Covid-19 devait frapper le canton, le personnel resterait « rapidement mobilisable », souligne le communiqué. L’Hôpital du Jura prendra à sa charge l’écart entre l’indemnité RHT et le salaire plein de ses collaboratrices et collaborateurs. /comm-nmy