La Raiffeisen Arena obtient le « Label Bois suisse »

Une patinoire largement rénovée avec du bois régional. Les travaux de la Raiffeisen Arena à Porrentruy ont nécessité l’utilisation d’environ 4'000 m3 de bois brut. Celui-ci provient essentiellement de Suisse et plus particulièrement des forêts ajoulotes, se félicite ce vendredi le Syndicat Intercommunal du district de Porrentruy (SIDP). Après sa transformation en atelier, ce sont 1'568 m3 de bois suisse et régional qui ont été installés dans la patinoire, soit 94% de la quantité totale utilisée. La Raiffeisen Arena a ainsi obtenu la certification « Label Bois suisse » le 1er avril. « Le bois de la région est l’âme de la Raiffeisen Arena », estime Gérard Meyer, le président du comité de pilotage de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs. Le SIDP a d'ailleurs aussi inscrit le bâtiment du champ de glace principal au concours du Prix Lignum 2021, qui est organisé environ tous les 3 ans.