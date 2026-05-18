Les autorités ajoulotes veulent faire pousser une pépinière d'entreprises

Le SIDP, la SEDRAC et Porrentruy ont présenté ce lundi un projet d’incubateur d’innovation industrielle qui sera développé aux abords de la gare bruntrutaine. Mais avant de poser les plans, les entreprises intéressées sont invitées à lister leurs besoins.
Un incubateur d’entreprises doit se développer aux abords de la gare à Porrentruy. Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), la ville de Porrentruy et la Société d’équipement de la région d’Ajoie et du Clos du Doubs (SEDRAC) ont présenté lundi leur projet de pépinière d’innovation industrielle. Si l’idée est bien arrêtée, sa forme reste à définir avec l’aide d’entreprises intéressées, qui sont invitées à répondre à un questionnaire. L’objectif est de créer un espace qui correspond aux besoins de ses futurs utilisateurs. « Chaque entreprise est spécifique dans ses besoins de recherche et développement et on va construire un bâtiment le plus modulable possible », explique Jérémy Huber. Le chargé de mission pour le SIDP et la SEDRAC imagine par exemple que certaines sociétés pourraient avoir besoin d’un laboratoire en sous-sol, d'une salle de conférence ou uniquement de petits bureaux. Le bâtiment pourrait ainsi mettre à disposition entre 4'500 et 6'000 m2.
Jérémy Huber : « On aimerait que ce projet réponde à un besoin des industriels de la région. »
Les cerveaux de l’EMT dans le viseur
Si la SEDRAC possède déjà des zones pour accueillir des entreprises, elle ne propose pas encore d’espace qui permet la recherche et le développement. Elle s’est inspirée d’un incubateur d’entreprises à Mulhouse, qui s’est développé sur une friche industrielle et qui « rassemble startups, industrie, recherche et étudiants », selon le communiqué de presse. À Porrentruy, c’est l’Ecole des métiers techniques qui pourraient représenter une belle plus-value pour ce projet. « Cette école est un joyau. Elle développe un domaine Nouvelle technologue qui favorise la recherche et le développement », souligne le président de la SEDRAC, Thierry Crétin.
Avec le soutien du privé
L’idée est portée par des collectivités publiques, qui donnent l’impulsion et qui ont mis sur pied un groupe de travail. Trois entreprises ont déjà rejoint ce groupe, à savoir Recomatic, HVO et Tag Heuer. Quant au financement du bâtiment, le SIDP, la SEDRAC et Porrentruy souhaitent obtenir des fonds privés. « Ce n’est pas forcément le rôle des collectivités publiques que de gérer des bâtiments d’incubateur d’entreprises. Il y a des compétences spécifiques pour ces bâtiments, et ce n’est pas dans l’ADN des collectivités de maîtriser ce genre d’outil », précise Jérémy Huber. Le maire de Porrentruy abonde en ce sens en favorisant un partenariat public-privé. Philippe Eggertswyler attend de ce projet qu’il positionne la région comme acteur reconnu du développement industriel. L’avant-projet d’incubateur d’entreprises doit être prêt d’ici la fin de l’année avec comme objectif un début de chantier en 2028. /ncp