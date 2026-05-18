Les autorités ajoulotes veulent faire pousser une pépinière d'entreprises

Les cerveaux de l’EMT dans le viseur

Si la SEDRAC possède déjà des zones pour accueillir des entreprises, elle ne propose pas encore d’espace qui permet la recherche et le développement. Elle s’est inspirée d’un incubateur d’entreprises à Mulhouse, qui s’est développé sur une friche industrielle et qui « rassemble startups, industrie, recherche et étudiants », selon le communiqué de presse. À Porrentruy, c’est l’Ecole des métiers techniques qui pourraient représenter une belle plus-value pour ce projet. « Cette école est un joyau. Elle développe un domaine Nouvelle technologue qui favorise la recherche et le développement », souligne le président de la SEDRAC, Thierry Crétin.





Avec le soutien du privé

L’idée est portée par des collectivités publiques, qui donnent l’impulsion et qui ont mis sur pied un groupe de travail. Trois entreprises ont déjà rejoint ce groupe, à savoir Recomatic, HVO et Tag Heuer. Quant au financement du bâtiment, le SIDP, la SEDRAC et Porrentruy souhaitent obtenir des fonds privés. « Ce n’est pas forcément le rôle des collectivités publiques que de gérer des bâtiments d’incubateur d’entreprises. Il y a des compétences spécifiques pour ces bâtiments, et ce n’est pas dans l’ADN des collectivités de maîtriser ce genre d’outil », précise Jérémy Huber. Le maire de Porrentruy abonde en ce sens en favorisant un partenariat public-privé. Philippe Eggertswyler attend de ce projet qu’il positionne la région comme acteur reconnu du développement industriel. L’avant-projet d’incubateur d’entreprises doit être prêt d’ici la fin de l’année avec comme objectif un début de chantier en 2028. /ncp