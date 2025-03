Une visite du collège Stockmar pour lancer la campagne

Le projet de rénovation et d’agrandissement du collège Stockmar entre dans une nouvelle phase. Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy lance la campagne en vue de la votation qui se tiendra le 18 mai pour l’assainissement de l’établissement scolaire bruntrutain. Le samedi 12 avril se tiendra une journée portes ouvertes de 9h30 à 16h. La population est invitée à découvrir le bâtiment scolaire. Le corps enseignant et les élèves ont mis sur pied plusieurs animations pour montrer le passé avec une exposition rétrospective, le présent avec des animations pédagogiques et le futur du site avec la présentation du projet estimé à 30 millions de francs. Les détails seront fournis la semaine prochaine aux délégués du SIDP.

Les différents acteurs présents lors de la conférence de presse se sont réjouis de cette journée portes ouvertes afin de montrer les différents enjeux de ce projet. Le président de la Communauté de l’école secondaire d’Ajoie et du Clos du Doubs, Didier Nicoulin, souhaite « communiquer avec la population, montrer dans quel état est le bâtiment, montrer les besoins », ainsi que dévoiler les plus-values apportées par les rénovations et l’agrandissement.





Un bâtiment d’un autre temps

Selon Didier Nicoulin, il ne sera pas nécessaire d’insister sur la nécessité de rénover. « Les élèves, qui fréquentent actuellement le collège, sont nos meilleurs porte-paroles. On le constate de l’extérieur et de l’intérieur que le bâtiment est dans un état vétuste. »