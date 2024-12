Peu de monde, mais beaucoup de questions sur Stockmar

Le projet de rénovation et d’agrandissement du collège Stockmar à Porrentruy est présenté en Ajoie ces derniers jours. Après Courtemaîche et Alle, lundi c’était à St-Ursanne que le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy a dévoilé les travaux estimés à 30 millions de francs. Deux autres séances d’informations sont encore au programme (ce mercredi à la halle polyvalente de Chevenez à 19h30 et à Porrentruy, à l’aula du collège Stockmar à 19h30 le lundi 16 décembre). La population du district sera appelée à se prononcer sur ce crédit le printemps prochain. Cette somme va peser sur les finances communales, environ une trentaine de francs par habitant et par an. Pourtant les premiers rendez-vous n’ont pas attiré grand monde.

À St-Ursanne, une quinzaine de personnes avaient fait le déplacement. Si l’affluence était plutôt faible, tout comme lors des deux premières séances, l’auditoire a posé de nombreuses questions. C’est surtout la salle omnisport qui pourra être séparée en deux qui interpelle. Pour éviter 1h48 de trajets par semaine aux élèves, le SIDP souhaite que l’ensemble des cours, y compris l’éducation physique, soit dispensé sur le site. La deuxième salle répond donc à une clause du besoin. L’infrastructure pourrait être occupée en soirée par des associations sportives. Et en réunissant les deux espaces, elle pourrait accueillir des compétitions le week-end dans le but d’encaisser des locations.





Et si un refus sortait des urnes?

On s’est aussi inquiété d’un possible refus. « Il n’existe pas de Plan B », selon le porteur du dossier Michel Vallat. Porrentruy, propriétaire du bâtiment, ne peut pas rénover seule. Et laisser un acteur privé s’en charger engendrerait une augmentation des coûts pour la collectivité, puisqu’une caisse de pension, par exemple, cherche à dégager un rendement. Quant à l’absence de réfectoire dans le projet, avec deux heures à disposition, les élèves rentrent manger ou peuvent se rendre au restaurant scolaire Chez Jules dans l’autre collège bruntrutain. Patrick Bandelier, directeur à Stockmar, rappelle que 30% des parents souhaitent maintenir l’horaire coupé. Si ce pourcentage devait diminuer, la buvette de la salle de gym pourrait être utilisée pour servir les repas aux adolescents.





Une faible affluence qui n’inquiète pas

Selon Michel Vallat, la population ne s’est pas déplacée, car la votation n’a lieu qu’au printemps prochain : « C’est encore un peu loin pour elle ». Le maire de Bure précise que les citoyens pourront encore se renseigner sur ce projet dans la seconde phase de communication, prévue dès le mois de février. « Là on ne devra plus convaincre avec des maquettes, des schémas, des visites du collège pour que la population se rende compte de l’utilité de cette rénovation. » Ces premières séances ont aussi permis aux représentants politiques d’affiner leur discours et le projet. /ncp