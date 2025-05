Dernière ligne droite pour l’avenir du collège Stockmar

C’est un projet important qui sera soumis en votation le 18 mai et pourtant la campagne n’a jamais décollé. Les citoyens d’Ajoie et du Clos du Doubs devront se prononcer sur un crédit de 30 millions de francs pour rénover et assainir le collège Stockmar à Porrentruy. Environ 370 enfants fréquentent chaque année l’établissement bruntrutain, construit dans les années 1960. Pour que le projet passe la rampe, il faut que le « oui » sorte des urnes d’au moins 13 communes sur les 19 que compte le district. Le projet, porté par le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy, n’a suscité aucune prise de position officielle pour s’y opposer. Quelques personnes isolées dénoncent une charge financière jugée difficilement supportable pour les collectivités publiques.

C’est surtout la halle omnisport avec deux surfaces de gymnastique, estimée à 10 millions de francs, qui suscite le plus de mécontentement. Cet espace peut se transformer en une seule salle pour accueillir des compétitions sportives le week-end. Lors de l’assemblée des délégués du SIDP, seule la commune de La Baroche s’était opposée à ce crédit. Son maire Romain Schaer souhaitait ainsi rappeler qu’il faut faire attention avec l’argent public, mais n’avait pas dans l’idée de faire campagne. La rénovation de l’école secondaire est, selon lui, nécessaire.





Quelques oppositions encore en suspens

Quant aux oppositions au permis de construire, il en reste sept, sur les 18 déposées. Les séances de conciliation doivent se tenir ce vendredi. Après la décision de ne pas abattre les cinq arbres à l’arrière du bâtiment, une dizaine d’entre elles sont devenues caduques. L’association Patrimoine suisse, section jurassienne, a levé la sienne après des modifications apportées sur le projet. Reste, entre autres, des riverains qui s’opposent au bruit qui sera occasionné par le chantier et l’ATE qui demande notamment davantage de places de stationnement pour les vélos. /ncp