Légère diminution du chômage en mars

Le chômage est en légère baisse dans le Jura. Il a atteint 5,4% en mars, par rapport au 5,7% du mois précédent. Selon les chiffres transmis vendredi par le Service de l’économie et de l’emploi (SECO), le canton compte 113 chômeurs de moins qu’en février. Le Jura compte ainsi 2'696 chômeurs et 749 demandeurs d’emploi non chômeurs en mars. Durant ce mois, 206 personnes se sont inscrites ou réinscrites à l’ORP et 308 dossiers ont été fermés.

Le taux de chômage est le plus élevé dans le district de Delémont avec 5,8%. Vient ensuite celui de Porrentruy avec 5,2% et les Franches-Montagnes avec 4,1%.

Le SECO explique cette amélioration de la situation sur le marché du travail par le redémarrage printanier d’activités saisonnières, notamment dans la construction et l’industrie horlogère. Le communiqué précise encore qu’environ 2'500 travailleurs sont indemnisés dans le cadre de RHT avec un horaire de travail réduit de 40% en moyenne.



Au niveau national, le taux de chômage en mars affiche 3,4% contre 3,6% un mois auparavant. /comm-gtr