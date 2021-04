Tests salivaires PCR étendus aux entreprises dans le Jura

Les entreprises pourront prendre part à des dépistages par pools salivaires PCR du coronavirus dans le Jura. Le canton a élaboré un concept global à grande échelle qui ouvre cette possibilité à la suite des expériences réalisées dans les écoles. Le document a été transmis à l’Office fédéral de la santé publique et pourra encore être affiné. Une première entreprise, à savoir la société Donzé-Baume aux Franches-Montagnes, a mené un dépistage salivaire à large échelle la semaine dernière. Plus de 400 collaborateurs ont été testés et un seul employé s’est révélé positif. L’expérience sera renouvelée cette semaine.

Trois autres employeurs démarrent, par ailleurs, une phase pilote dès ce mercredi avec un partenaire externe. Les premiers résultats de ce projet seront connus au début du mois de mai et d’autres entreprises pourront alors se lancer, sur demande, dans la mise en place de tests à grand échelle. /comm-fco