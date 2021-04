Vers une planification de la 5G à Delémont

Delémont va organiser le déploiement de la 5G sur son territoire. Le Conseil de ville a accepté lundi soir un crédit de 48'000 francs par 17 voix contre 11 et 10 abstentions. La somme doit servir à financer les études destinées à élaborer une planification de la nouvelle technologie qui sera intégrée dans le Plan d’aménagement local. La stratégie choisie par le Conseil communal se base sur le constat que les différents moratoires votés contre la 5G sont nuls du point de vue juridique et qu’une opposition à la pose d’une antenne ne peut avoir de chances de succès éventuel que si elle se base sur la question paysagère et esthétique.

La planification ne sera pas contraignante mais permettrait d’éviter un développement anarchique des antennes. Le document sera réalisé en lien avec les opérateurs et la population via des séances d’information. Il fixera des zones prioritaires pour la pose d’antennes et devrait être prêt pour fin 2021 - début 2022. La planification sera soumise au Conseil de ville pour approbation puis aux citoyens par le biais d’une votation populaire.

Les débats lundi soir au Conseil de ville ont montré différents types d’oppositions ou de réticences à la mise en place d’une planification. Certains élus se sont opposés ou se sont abstenus par crainte des effets de la nouvelle technologie sur la santé ou sur l’environnement. D’autres ont estimé qu’élaborer un tel document ne servira à rien, dans la mesure où cela engendrera une procédure trop longue pour parvenir à de faibles résultats éventuels. Le conseiller communal en charge du dossier, Ernest Borruat, ne partage pas cet argument et estime que la planification pourra être utile :