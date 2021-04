Un bar coopératif pour le Théâtre du Jura

La première assemblée générale de la Guinguette aura lieu le 11 mai. Dès cette date et jusqu'à l'ouverture du théâtre en octobre, il restera à peu près tout à faire pour l'organisation du bar. « Ce sera une énergie folle à mettre dans ce projet, s'exclame Lionel Frésard, qui avant d'être comédien avait tenu un bar à Saignelégier. Je trouve qu'il y a quelque chose de fou là-dedans. On ne sait pas où on va, mais on y va plein de coeur, plein d'envies, plein d'allant, plein d'enthousiasme, et surtout on y va ensemble », conclut le président de la coopérative. /cka