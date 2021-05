« Pas débordé mais submergé »

« Le dispositif mis en place a tenu la route ». Malgré l’attente, le chef du Service de la santé publique tire un bilan positif des débuts de la nouvelle étape de vaccination contre le Covid-19 dans le Jura. Depuis ce jeudi matin, toutes les personnes de 16 ans et plus ont la possibilité de prendre rendez-vous via le guichet virtuel et la hotline cantonale. Les Jurassiens ont été nombreux à se connecter. « Plus de 2'000 rendez-vous ont été pris » dans cette première matinée, détaille Nicolas Pétremand.





De la patience

La plateforme en ligne a été prise d’assaut. Jusqu’à 1'400 personnes ont dû patienter dans une file d’attente virtuelle. « Il y avait parfois plus d’une heure d’attente ce matin, encore 19 minutes en fin de matinée », reconnaît Nicolas Pétremand. Il estime que son service « n’a pas été débordé mais a été submergé par un volume important d’appels et de connexions sur le guichet virtuel ». Pour lui, ça signifie que « la population jurassienne a envie de se faire vacciner ». Il précise encore qu’il n’y a pas besoin de se précipiter pour prendre rendez-vous. /msc