Baisse du chômage en avril dans le Jura

Le chômage diminue dans le Jura. Il a atteint 5,1% en avril, soit une baisse de 0,3 point par rapport au mois précédent. Selon les chiffres transmis ce vendredi par le Service de l’économie et de l’emploi (SECO), le canton compte 75 chômeurs de moins qu’en mars. Au total, 2'622 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’office régional de placement du Jura le 30 avril dernier. Il s’agit de 1'872 chômeurs et de 750 demandeurs d’emploi non chômeurs. Le taux de chômage s’est établit à 5,5% dans le district de Delémont, 5,1% dans celui de Porrentruy et 3,9% aux Franches-Montagnes.

Au niveau national, le taux de chômage a diminué de 0,1 point. Il se situe à 3,3% en avril.

Le SECO indique, par ailleurs, qu’environ 3'000 salariés sont concernés par une réduction d’horaire de travail dans le canton. /comm-nmy