De la pédiatrie au bloc, une affaire qui roule !

Du baume au cœur pour les enfants qui doivent subir une opération à l’Hôpital du Jura. Un garage jurassien a offert une voiturette électrique au Service de pédiatrie du site de Delémont. Plusieurs établissements de Suisse et de France utilisent déjà ce type de véhicule qui permet de diminuer le stress des bambins à l’heure de passer sur le billard.

Dans les faits, les enfants pourront désormais se rendre de la pédiatrie au bloc de manière ludique et plus détendue, au volant de cette voiturette électrique. Les plus grands d’entre eux pourront conduire l’engin eux-mêmes. Pour les plus petits, les parents pourront le piloter à l’aide d’une télécommande. L’objectif est donc de permettre aux enfants d’arriver en salle d’opération avec un meilleur ressenti. /rch

Explications du docteur Vincent Muehlethaler, médecin-chef du Service de pédiatrie de l’H-JU :