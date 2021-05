H-JU : assouplissements pour les visites

De nouveaux assouplissements s’apprêtent à entrer en vigueur pour les visites à l’Hôpital du Jura. La situation sanitaire actuelle permet de modifier les règles sur les sites de Delémont et Porrentruy. Dès mardi prochain 11 mai, chaque patient pourra désigner quatre personnes au lieu de deux actuellement pour lui rendre visite. Cette démarche sera possible à partir de deux nuits d’hospitalisation, contre quatre aujourd’hui. Autre évolution : chaque patient pourra recevoir une visite quotidienne, soit sept par semaine, contre trois à ce jour. Les visites continuent de se faire sur rendez-vous, via un numéro de téléphone spécial communiqué aux familles. Quant aux règles d’hygiène – lavage des mains et port du masque – elles doivent toujours être respectées par les visiteurs, y compris dans les chambres. Une personne qui présente des symptômes devra renoncer à se rendre au chevet d’un patient.

Aucun changement à signaler pour les visites dans les EMS de l’H-JU : les recommandations cantonales et les règles édictées par Curaviva Jura restent appliquées. /comm-rch