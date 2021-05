A l'honneur ce jour, les soignants sont dans l'attente d'actions concrètes

Joana Chena-Basanta est dans l'attente d'une réponse du Gouvernement jurassien concernant ce postulat. « On n'a pas de délai précis. Le service de la santé du canton nous a indiqué qu'il nous ferait des propositions prochainement, donc on attend, note la secrétaire syndicale. Cette journée nous permet de rappeler qu'on est là et qu'on est déterminé », conclut-elle. /cka