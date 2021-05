Bientôt une pizza ou un steak frites en salle?

Le tenancier delémontain a décidé de laisser les portes de son restaurant closes, de ne pas ouvrir sa terrasse de la vieille ville. Il attendait de la stabilité, du type de ce qui a été proposé par le Conseil fédéral ce mercredi. « Cela nous permettra de ne pas devoir jongler avec la météo et se retrouver coincé à cause des caprices de la météo », note encore Raphaël Erard. Pour lui, la restauration, c’est comme le vélo ou le patinage artistique. Après six mois sans activité, rien n’est perdu. Il faudra seulement se refaire au rythme, espère-t-il. /cka