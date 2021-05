Amitié « Porrentruy-Moutier » scellée

Porrentruy et Moutier marchent main dans la main. Les deux communes ont renouvelé lundi soir la signature de leur Charte d’amitié du 18 août 2014. Le Conseil municipal, le chancelier et le Bureau du Conseil de ville bruntrutains ont accueilli une délégation du Conseil municipal et le chancelier prévôtois. Une cérémonie s’est tenue à l’Hôtel de ville du chef-lieu ajoulot, avec les discours des maires Gabriel Voirol et Marcel Winistoerfer. De véritables déclarations d’amour !

Le résultat du vote du 28 mars dernier à Moutier a bien sûr été abordé. « C’est un grand bonheur de vous accueillir sur vos terres. Nous vous témoignons notre respect, notre admiration et notre enthousiasme à unir nos destins », a déclaré le maire de Porrentruy Gabriel Voirol. « Le choix de Moutier de rejoindre le canton du Jura fait chaud au cœur. C’est le choix rêvé pour construire un avenir prometteur », a-t-il ajouté, en terminant par un vibrant « Porrentruy aime Moutier ! ». De son côté, le maire de Moutier Marcel Winistoerfer a confié avoir toujours eu un faible pour Porrentruy, lui qui y a vécu durant ses études. « Le doute n’est plus permis : nous sommes faits pour nous entendre ! », à déclaré l’élu prévôtois.

Les deux municipalités entendent désormais tisser davantage de liens. « Cette Charte que nous signons grave dans la durée une amitié et des collaborations », a dit Gabriel Voirol. Marcel Winistoerfer a renchéri au sujet de la taille similaire des deux villes : « Veillons à ne pas nous jalouser ». /rch