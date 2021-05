Covid-19 : le Jura à contre-courant de la Suisse

Le Jura fait actuellement partie des cantons les plus touchés de Suisse, avec une incidence de plus de 400 cas pour 100'000 habitants. « La situation n’est pas bonne du tout. Elle est répartie sur tout le territoire avec une concentration un peu plus élevée dans le district des Franches-Montagnes », souligne le chef du Service de la santé publique. Selon Nicolas Pétremand, cette tendance à la hausse est difficilement explicable, même si quelques petits foyers ont été détectés dans des écoles et des entreprises. Le responsable évoque un possible relâchement de la population. La perspective de la réouverture complète des restaurants à la fin du mois suscite quelques craintes au sein des autorités jurassiennes.