Les dépistages salivaires ouverts à toutes les entreprises

Toutes les entreprises, institutions et établissements de formation peuvent désormais demander la mise en place de dépistages salivaires. Le canton indique vendredi que le Gouvernement jurassien a validé un concept de tests ciblés et répétitifs. Pour rappel, trois entreprises de la région avaient participé à une phase pilote ces dernières semaines. Au vu du bilan concluant, l’exécutif a donné son feu vert à l’utilisation de la plateforme « Together we test » sur l’ensemble du territoire cantonal.

Les autorités cantonales indiquent que la régularité de ces dépistages offre des avantages importants, notamment la suppression des quarantaines professionnelles et prochainement la levée du télétravail obligatoire. Les entreprises de plus de quatre collaborateurs éligibles et les institutions intéressées peuvent s’annoncer via un formulaire sur le site du canton. Après validation, elles s’inscrivent sur la plateforme « Together we test », commandent le matériel nécessaire et définissent la meilleure organisation interne pour le prélèvement des échantillons salivaires. /comm-alr