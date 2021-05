Le dossier électronique du patient débarque dans le Jura

La santé connectée : le dossier électronique du patient devient une réalité dans le Jura. Le canton, avec Fribourg, Genève, le Valais et Vaud, forme l’association CARA et a obtenu la certification du projet, selon la loi fédérale sur le dossier électronique du patient. Le dossier sera disponible en ligne gratuitement dès lundi.





Profiter aux patients et prestataires de soins

Le patient, d’abord, ouvre son dossier et choisi ensuite les professionnels de la santé qui peuvent accéder aux données et alimenter le dossier. Il peut limiter l’accès à certains documents en particulier ou confier la gestion du dossier à une personne proche. Ordonnances, résultats de laboratoire, carnet de vaccination et radiographies seront par exemple disponibles en ligne. Le patient peut aussi introduire ses directives anticipées.

Du côté des prestataires de soins, près de 200 ont déjà rejoint l’association CARA, dont l’ensemble des hôpitaux et cliniques sises dans les cantons membres. EMS, services de soins à domicile, cabinets de médecin, pharmacies, maisons de naissance ou physiothérapeutes sont aussi associés. Un hôpital établi hors d’un canton membre de CARA peut aussi être autorisé à accéder au dossier du patient. Les échanges d’informations entre professionnels seront facilités, selon les cantons.