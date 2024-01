Svizra27 franchit une nouvelle étape

Svizra27 fait un pas supplémentaire dans sa conception. L’association qui souhaite mettre en place la prochaine exposition nationale dans la Suisse du Nord-Ouest a présenté une étude de faisabilité via ce jeudi. Le document détaille la conception, le financement et la réalisation d’un tel projet. Cette étude est le résultat d’une réflexion de huit ans. Selon l’association, ses chances de succès sont bonnes et son concept rencontre un écho positif auprès des différents partenaires. Le projet serait ainsi réalisable dans le cadre établi en cas de financement approprié.

Les contenus de l’exposition se veulent interactifs tout en se basant sur des projections scientifiques, mais aussi spéculatives. La question « Comment voulons-nous vivre ensemble ? » est au centre de tous les thèmes de Svizra27. Ces thèmes se concrétisent en plusieurs « capsules espace-temps », des lieux d’exposition interactifs et immersifs. Par exemple, la thématique « intelligence artificielle et robotique » est assignée à St-Ursanne et celle de « l’individu et la communauté » à Delémont. Un programme d’accompagnement est prévu sur chaque site.

La Confédération doit encore exprimer son intention de soutien, indique Svizra27. L'étude de faisabilité est disponible sur le site du projet. /comm-jad