La vaccination anti-Covid bientôt possible dans les écoles jurassiennes ?

Les apprentis et étudiants jurassiens pourraient bientôt avoir la possibilité de se faire vacciner contre le Covid sur leur lieu de formation. Le ministre de la santé, Jacques Gerber, l’a indiqué mercredi matin au Parlement en réponse à une question orale de la députée suppléante PDC Anne-Lise Chapatte. L’élue de Val Terbi a estimé qu’il était important de faciliter davantage la vaccination et d’enlever certaines barrières. Elle a ainsi demandé au Gouvernement jurassien s’il envisageait de lancer une campagne dans les écoles du secondaire I et II. Jacques Gerber lui a répondu que cette piste était ouverte. L’équipe mobile est prête à être déployée dans les lieux de formation postobligatoire, donc pour les jeunes dès 16 ans, si les écoles en font la demande. Une telle mesure n’est toutefois pas envisagée pour l’instant dans les collèges.