Adaptation du dispositif Covid-19 dans le Jura

Le Jura adapte son dispositif coronavirus pour les manifestations. Après les derniers assouplissements annoncés mercredi par le Conseil fédéral, le Gouvernement cantonal communique ce samedi matin l’obligation, dès lundi, d’annoncer les manifestations de plus de 50 personnes. L'annonce devra se faire en ligne au moins cinq jours avant la tenue de l'évènement. Le Gouvernement jurassien l’a décidé vendredi en séance extraordinaire alors que l’obligation d’annonce concernait jusqu’ici les manifestations de plus de 30 personnes.

L’organisateur d’une manifestation qui réunit plus de 50 personnes doit aussi collecter les coordonnées de tous les participants adultes. Sportifs, artistes et leurs accompagnants ne sont pas comptabilisés dans le total des participants. L’obligation d’annonce vise à renseigner et accompagner les organisateurs en amont, précise le canton. Pour rappel, les manifestations privées sont limitées à 30 personnes en intérieur et 50 personnes en extérieur. Elles ne sont donc pas soumises à l’obligation d’annonce. La hotline (032 420 99 00) est à la disposition de la population.







Obligations maintenues



L’obligation, pour les établissements de restauration et les bars, de posséder un dispositif d’identification permettant de transmettre les données de traçage de manière électronique, est maintenue, précise encore l’exécutif cantonal. Les règles cantonales concernant les écoles sont maintenues jusqu’à la fin de l’année scolaire.





Retour prudent à la vie normale

Le Gouvernement jurassien se réjouit des assouplissements annoncés mercredi par le Conseil fédéral. Il rend la population jurassienne attentive à la situation épidémiologique particulière du canton : l’incidence du virus ces deux dernières semaines figure parmi les plus élevées de Suisse, précise le Gouvernement jurassien. L’exécutif rappelle ainsi l’importance de respecter les règles de base (port du masque, hygiène des mains, distanciation sociale). Il appelle également la population jurassienne à se faire vacciner contre le coronavirus. /comm-mmi