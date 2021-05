Les voitures neuves manquent à l’appel

Se rabattre sur les occasions



Au bout de la chaîne, les clients peuvent se retrouver désemparés face à la commande d’une nouvelle voiture. Pour éviter tout problème et trouver des solutions provisoires, Pierre-Daniel Senn mise sur la discussion entre concessionnaires et clients. « Sinon, à défaut de voiture neuve, il faut se rabattre sur une occasion récente ou plus ancienne. Trouver une voiture reste tout à fait possible, mais pas forcément la voiture neuve de ses rêves », explique le garagiste. Malgré cette situation, les ventes de voitures d’occasion n’ont pas augmenté, mais se sont « très bien stabilisées », selon Pierre-Daniel Senn. /sca