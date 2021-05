« Pour les jeunes, les pièces du puzzle s’assemblent à nouveau »

Un retour à une vie à peu près normale bénéfique pour la jeunesse. De nouveaux assouplissements des règles sanitaire entrent en vigueur ce lundi en Suisse. Les restaurants peuvent rouvrir leurs espaces intérieurs, les évènements publics peuvent accueillir jusqu'à 300 personnes et les réunions privées rassembler jusqu'à 50 participants. Le sport amateur et la culture populaire sont aussi concernés par des assouplissements.

Autant de bonnes nouvelles pour la jeunesse. Les liens sociaux des enfants et adolescents sont pratiquement réduits à l'entourage scolaire et familial depuis le début de la pandémie de coronavirus. Sarah Schaffter Bonnemain, enseignante au secondaire I, médiatrice scolaire et coordinatrice pour l’éducation physique et sportive dans le Jura se réjouit de ces réouvertures. /mmi