Les écrits jurassiens prennent la prose musicale

La guggen musique et la littérature jurassienne se mêlent dans Guggen Prose. La création de la Compagnie Provisoire co-produite par le Théâtre du Jura et FOrum Culture sera présentée dès jeudi soir à divers endroits du Jura ainsi qu’à Plan-les-Ouates et Yverdon-les-Bains. Dans le cadre de la présaison du Théâtre du Jura, le musicien Félicien Lia et la comédienne Laurence Maître s’installent donc en plein air avec banjo, grosse caisse, harmonium pour une création avec des textes d’autrices et d’auteurs jurassiennes et jurassiens. Ils étaient les invités de La Matinale mercredi matin pour évoquer ce spectacle :