Pas de rabais pour le parc immobilier cantonal à Moutier

« Pas de parc immobilier cédé au rabais par le canton de Berne ! ». C’est le titre d’une motion déposée mardi au Grand conseil bernois et qui concerne les bâtiments cantonaux situés à Moutier. Elle est signée par plusieurs élus du Jura bernois et portée par la PLR de Perrefitte Virginie Heyer. Ces députés demandent notamment au Conseil-exécutif de « ne pas signer le concordat tant qu’une solution ferme n’aura pas été trouvée avec le canton du Jura pour la reprise de chaque bien immobilier à au moins sa valeur comptable ». Les motionnaires n’avancent pas de chiffres précis pour cette valeur comptable, ils évoquent toutefois la valeur de l’assurance immobilière qui se situe, elle, à presque 49 millions de francs. Ils expliquent également dans leur texte que ces immeubles ont non seulement une valeur financière, mais également une valeur historique et symbolique pour la population de l’ancien district de Moutier et du Jura bernois dans son ensemble. /sbo