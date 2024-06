Anne-Caroline Graber interpelle le Grand Conseil au sujet des panneaux volés

« Une provocation et une injure au Canton de Berne et à sa population ». C’est par ces mots que la députée neuvevilloise Anne-Caroline Graber, qualifie le vol des panneaux d’entrées de plusieurs localités du Jura bernois. Ces derniers ont été exhibés en tête de cortège, le weekend passé à Delémont, par le Groupe Bélier, lors des commémorations du vote jurassien du 23 juin 1974. Dans une interpellation déposée au Grand conseil du canton de Berne, la députée neuvevilloise réclame une réaction de la part du Conseil-exécutif.





Provocation et injure

« C’est une provocation et une injure pour le canton de Berne, ses autorités politiques et la grande majorité de la population du Jura bernois », écrit l’élue agrarienne dans son texte déposé mardi. La députée s’étonne également de certains slogans affichés lors du cortège de dimanche dernier, tels que « Jura Sud Terre Occupée » ou « Vive le Jura libre, de Boncourt à La Neuveville », qui démontrent, selon elle, que la question jurassienne n’est pas politiquement close pour de nombreux responsables politiques jurassiens.





Les autorités jurassiennes dans le viseur

Dans son texte, Anne-Caroline Graber dénonce également l’absence de condamnation publique des autorités politiques du canton du Jura. D’autre part, l’auteure de l’interpellation fustige également les propos de Rosalie Beuret Siess, Présidente du Gouvernement jurassien, qui lors de son discours officiel, avait notamment affirmé : « Accueillir Moutier, ce n’est pas seulement réparer l’histoire ». Une prise de parole qui laisse à penser que les autres communes du Jura bernois n’appartiennent pas plus au canton de Berne que Moutier, souligne la neuvevilloise.





Quatre questions

En conclusion, Anne-Caroline Graber demande donc au Conseil-exécutif s’il interviendra auprès du Gouvernement jurassien pour l’enjoindre de condamner publiquement le groupe Bélier et s’il évoquera ces vols et ces provocations lors d’une éventuelle rencontre Tripartite avec la Confédération et le Gouvernement jurassien. La députée UDC interpelle également le Grand conseil du canton de Berne pour savoir s’il tiendra compte de ces vols et de ces provocations dans le règlement des quelques points en suspens du Concordat définissant les modalités du transfert de Moutier dans le canton du Jura. Enfin l’élue agrarienne réclame également une appréciation du Conseil-exécutif sur la prise de parole publique de Rosalie Beuret-Siess. Le Grand conseil du canton de Berne n’a pas encore répondu. /rme