Moutier cherche un chef de projet pour assurer le transfert dans le Jura

Où se placera dès lors le responsable prévôtois entre ces deux parties ? « Il y a surtout toute l’adaptation de la réalité prévôtoise à son futur environnement institutionnel. Des adaptations légales mais aussi au niveau du fonctionnement de l’administration. Il y a des choses que la ville de Moutier ne fera plus, à l’inverse de nouvelles tâches qui incomberont à l'administration prévôtoise », explique Valentin Zuber. Si on ne parle pas d’un négociateur politique, notamment sur la question épineuse du partage des biens, le conseiller municipal estime néanmoins que Moutier sera un « répondant important car il faudra à la fois négocier le divorce avec Berne mais aussi le mariage avec le Jura ».





Un poste administratif et non politique



Un poste, a priori un CDD de quatre ans dont l’entrée en fonction est prévue autour de septembre, risque donc de se retrouver entre les deux feux cantonaux. « Ce sera un poste vraisemblablement exposé, mais qui reste administratif et non politique », admet Valentin Zuber qui affirme d’ailleurs que la municipalité ne recherche pas forcément un « Jurassien convaincu ». Tout en ajoutant qu’il s’agit d’une tâche historique et qu’il « vaut mieux être intéressé par la question jurassienne et motivé par l’enjeu pour pouvoir bien faire son travail ». /jpi