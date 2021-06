Le Jura touchera 7 millions de moins de la péréquation

Le canton du Jura verra l’année prochaine sa part de péréquation financière intercantonale légèrement baisser. Il percevra 161 millions de francs, soit sept millions de moins que cette année. Un manque à gagner qui s’explique par l’amélioration ces dernières années du potentiel des ressources jurassiennes en comparaison à d’autres cantons. Sur la période 2016-2018, le canton affiche par exemple une évolution positive de la santé de ses entreprises et donc des contributions fiscales. Le Jura cède d’ailleurs la dernière place du classement national du potentiel de ressources au Valais.





Un critère démographique qui pénalise le Jura

Le fait que la croissance démographique de la région soit plus faible que la moyenne nationale a également un effet négatif sur la péréquation intercantonale. Le Jura s’était d’ailleurs opposé à cette adaptation du système de répartition, sentant bien qu’il serait lésé par le critère démographique. « Les disparités de ressources entre le canton le plus fort et le plus faible continuent d’augmenter », regrette le département jurassien des finances. Il se refuse pour l’heure à établir des prévisions sur les conséquences à moyen et long terme, mais prévient déjà que cette baisse sera une « composante à considérer dans l’établissement des prochains budgets ». /comm-jpi