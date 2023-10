Léger déficit pour le budget 2024 de l’Etat jurassien

Le budget de l’Etat jurassien se trouve légèrement dans le rouge. Le Gouvernement a présenté jeudi son budget 2024 qui présente un déficit de 3,3 millions de francs. Ce dernier respecte le mécanisme du frein à l’endettement. Le déficit se chiffrerait à 36 millions sans les effets du Plan équilibre 22-26, de l’ordre de 33 millions de francs. Sans ce programme d’économie, « l’Etat aurait été dans la situation financière délicate de devoir emprunter pour financer ses dépenses courantes », précise le Gouvernement dans son communiqué.

Ce budget 2024 présente une augmentation des charges 3% - soit 30 millions - par rapport au budget précédent et atteint plus d’un milliard de francs. L’Etat explique cette hausse notamment par les domaines de la santé et des assurances sociales, ainsi que les participations financières de l’Etat aux charges de la santé.





Augmentation des investissements



A noter encore que le Canton prévoit des investissements nets à hauteur de 34 millions pour 2024. Ils devraient se situer à hauteur de 38 millions en 2025 et de 40 millions en 2026. « L’objectif est d’augmenter la capacité d’investissement du Canton dans l’optique de poursuivre les projets prioritaires du programme de législature et notamment l’accueil de Moutier », indique encore le Gouvernement. /comm-gtr