Le CEVAC distribue des certificats de vaccination

Le canton du Jura a démarré la distribution des certificats de vaccination. Depuis lundi dernier, les Jurassiennes et les Jurassiens qui reçoivent leur seconde dose du vaccin contre le coronavirus au centre cantonal de vaccination à Courtételle peuvent obtenir directement le document sous format papier. D’ici la fin du mois de juin, les autres lieux de vaccination du canton pourront également remettre un certificat aux personnes qui viennent se faire vacciner pour la deuxième fois.

Les personnes guéries du Covid-19 peuvent obtenir un certificat après une dose, mais le sésame ne leur sera pas délivré sur le lieu de la vaccination. Il est nécessaire de passer par le Guichet virtuel du canton ou via la hotline au 032/420.99.00 où la contamination au virus sera vérifiée. Les Jurassiennes et Jurassiens vaccinés deux fois avant le 15 juin doivent également prendre contact avec le canton. Une fois commandé, le certificat de vaccination est envoyé sous format papier. Le canton avertit toutefois que le délai de livraison est d’environ une semaine et qu’aucun envoi automatique ne sera effectué, comme le prévoit l’Office fédéral de la santé publique. A ce jour, plus de 7'000 personnes ont déjà commandé un certificat, selon le canton.





Conversion numérique

Les certificats de vaccination sont envoyés sous format papier mais ils peuvent être numérisés. Il faut pour cela scanner avec un smartphone le code QR qui figure sur le sésame remis par le canton. Le certificat peut ensuite être conservé de manière électronique avec l’application mobile de la Confédération « COVID Certificate ». Il est toutefois recommandé de conserver le document papier. /comm-nmy