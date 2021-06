Vers une navette électrique à Delémont

Une navette électrique devrait voir le jour dès l’an prochain entre la gare et la vieille ville à Delémont. Le Conseil de ville en a accepté le principe lundi soir lors d’un long débat d’orientation sur l’avenir des TUD, les Transports urbains delémontains. Le législatif avait le choix entre différentes variantes. Il a opté pour un développement de la ligne 1 et 2 des TUD, soit un prolongement en soirée et la semaine et le samedi entre la gare, la vieille ville et l’hôpital et une extension sur la Communance et Courtételle de la ligne Gare-Cras-des-Fourches.

Le législatif a également soutenu la création d’une navette électrique entre la gare et la vieille-ville, entre 7h30 et 22h, par 15 voix contre 13. La gratuité de ce nouveau service a été repoussée par 23 voix contre 7 au profit d’une prestation « à un prix abordable ». Quant à la prolongation de la navette jusqu’à la Croisée des Loisirs dès 17h, elle a été rejetée par 17 voix contre 10. Le Conseil communal souhaitait une navette gratuite jusqu’à la Croisée des Loisirs et n’a donc pas été totalement suivi.

Le débat a mis en lumière certaines craintes notamment concernant les coûts et l’opportunité ou non de la gratuite uniquement pour ce service. Le PS souhaitait que le renforcement de la desserte entre la gare et la vieille ville fasse l’objet d’une étude en vue de l’horaire 2023. Le parti socialiste a également demandé la gratuité de l’ensemble des TUD le samedi et le dimanche « dans la mesure du possible » et a été suivi sur ce point. Le PS n’a pas caché son scepticisme pour le concept de navette gratuite, comme l’explique le conseiller de ville Pierre Brulhart :