Visites sans rendez-vous autorisées à l’H-JU

L’Hôpital du Jura modifie ses règles de visite. A partir de ce mardi, il ne sera plus nécessaire de prendre rendez-vous pour rendre visite à un proche qui se trouve sur les sites de Delémont ou de Porrentruy. Les visites sont également possibles dès le premier jour d’hospitalisation. L’H-JU indique lundi que les visites sont ouvertes seulement aux personnes proches : les patients doivent toujours désigner quatre personnes référentes autorisées à venir les voir à l’hôpital. Le nombre de visiteurs est limité à deux à la fois par chambre et la durée d’une visite ne peut pas dépasser une heure. Le port du masque et la désinfection des mains restent obligatoires pour tout le monde, même les personnes vaccinées, précise le communiqué.

Les visites à la maternité sont ouvertes au papa et à la fratrie. En ce qui concerne la pédiatrie, seuls les parents, les frères et sœurs du patient sont autorisés à s’y rendre. /comm-nmy