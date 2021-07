La Guinguette prépare son entrée au Théâtre du Jura

La Guinguette entre dans le vif du sujet. Le gérant de la coopérative qui s’occupera du bar et de la restauration du Théâtre du Jura a pris ses fonctions le 1er juillet. Bertrand Eichel a jusqu’à l’ouverture prévue le 15 septembre pour mettre en place son concept. D’origine alsacienne, ce passionné de gastronomie s’est spécialisé en sommellerie et possède une expérience de plus de 15 ans dans la restauration acquise essentiellement au Québec. Il devra faire vivre le bar de l’institution culturelle delémontaine les soirs de spectacle, du mercredi au samedi dans un premier temps, et plus largement si affinités avec la population jurassienne.