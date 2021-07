Une quarantaine qui pèsera sur le porte-monnaie du personnel non-vacciné de l’H-JU

« Un ras-le-bol généralisé »

Le syndicat Syna a pris acte de cette décision qualifiée de « légale », mais peine à la comprendre : « Ce qu’on regrette énormément, c’est qu’on préfère pointer du doigt les personnes qui ne se vaccinent pas plutôt que d’inciter les personnes à se vacciner », souligne Loic Dobler, secrétaire syndical à Syna. Le citoyen de Glovelier estime qu’il aurait certainement été plus judicieux d’accorder quelque chose de supplémentaire aux personnes vaccinées plutôt que de pénaliser celles qui ne le sont pas. Selon Loic Dobler, « la manière est inappropriée » et il n’est pas sûr que cela apporte l’effet escompté. De plus, après de nombreux mois sous la pression de la crise sanitaire, le secrétaire syndical constate « un ras-le-bol généralisé » parmi le personnel soignant, un ras-le-bol qui ne sera qu’accentué par cette mesure, selon lui. D’ailleurs, le syndicat Syna prévoit de rencontrer la direction de l’Hôpital du Jura pour évoquer cette décision et revenir également sur d’autres dossiers. /mle