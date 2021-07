Yannis Voisard stagiaire chez Arkéa-Samsic

Le Jurassien Yannis Voisard a été engagé comme stagiaire par l'équipe française de 2e division mondiale Arkéa-Samsic à partir du 1er août. L'Ajoulot apprendra aux côtés de Nairo Quintana et Warren Barguil.

Dans les rangs de l'équipe Swiss Racing Academy, on est heureux de la tournure prise par la carrière de Voisard. Bien sûr, la formation helvétique pourrait perdre un de ses meilleurs éléments, mais elle existe justement pour favoriser l'éclosion des talents helvétiques. « Nous sommes très contents pour Yannis. Il était un peu mésestimé, même après sa sixième place au Giro Baby en 2020. Là, il va pouvoir se mesurer aux meilleurs », se réjouit Thibault Hofer, le manager général de Swiss Racing Academy.

Catalogué grimpeur, Voisard a attiré les feux sur lui lors du dernier Giro Baby avec une victoire lors de la 9e étape et une septième place au classement final. « Yannis avait le choix entre disputer le Tour de Suisse avec l'équipe Swiss Cycling ou le Tour d'Italie M23, autorisé aux M24 cette année. Nous lui avons vivement conseillé de s'aligner en Italie après ses résultats de 2020. Ce fut le bon choix », souligne Thibault Hofer.

Chez les Bretons d'Arkéa, Voisard pourra s'aguerrir aux côtés de coureurs comme le Colombien Nairo Quintana ou les Français Nacer Bouhanni et Warren Barguil. Son programme comprend des courses en Belgique fin août dont la Bruxelles Classic et des épreuves en France comme dans le Doubs, le Tour de Bretagne et des courses en Italie. Un accord passé avec Arkea lui permettra de disputer encore quelques courses avec Swiss Racing Academy comme le Tour de Savoie-Mont-Blanc. /ATS