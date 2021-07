Les cas de Covid-19 en diminution dans le Jura

L’incidence des infections au Covid-19 confirmés en laboratoire sont en baisse. Dans le Jura, le nombre de cas pour 100'000 habitants a diminué de plus de 10% en une semaine, tout comme dans les Grisons et à Zoug mais dans une moindre mesure. Ce taux a en revanche augmenté dans 22 cantons.

Au niveau national, les hospitalisations prennent l’ascenseur. Après les infections, elles ont plus que doublé en une semaine pour s'établir à 48. Le nombre de cas à lui progressé de plus de 80%.

Au total, 3’795 cas ont été enregistrés dans la semaine du 12 au 18 juillet en Suisse et au Liechtenstein, contre 2’055 la semaine précédente et 1’032 la semaine encore d'avant.

La part du variant Delta a nettement augmenté depuis fin mai. Le variant est désormais largement majoritaire. Il a été à l'origine de 73% des infections enregistrées, selon les derniers chiffres de l'OFSP. Dans l'ensemble, les variants préoccupants représentent 75,8% des infections.

Au cours de la semaine sous revue, 187'785 tests ont été déclarés, soit un nombre similaire à la semaine précédente. Les résultats positifs pour les tests PCR ont augmenté de 4,3% et ceux pour les tests rapides antigéniques de 0,7%.





Vingt hospitalisations et deux décès

Selon le rapport, 48 hospitalisations en lien avec le Covid-19 ont été déclarées, contre 20 la semaine précédente et 12 la semaine d'avant. Le nombre moyen de patients hospitalisés pour cette maladie dans une unité de soins intensifs était de 24 contre 26 et 38 les semaines précédentes.

Un décès en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire a été enregistré. La semaine précédente au même moment, leur nombre était de 2. Le nombre de décès déclarés semble toutefois également progresser. Rien que ce jeudi, sept personnes sont décédées du coronavirus.





Les plus âgés moins touchés

Le groupe d'âge de 20 à 29 ans a été le plus touché avec plus de 1400 cas déclarés pour la semaine sous revue et 139 cas pour 100'000 habitants et par semaine. Par rapport à la semaine précédente, le taux d’incidence des cas déclarés a augmenté de plus de 70% dans toutes les classes d'âge.

Avec un taux d’incidence de 5,1 cas pour 100'000 habitants et par semaine, les 70-79 ans ont été les moins affectés. L'âge médian de tous les cas de Covid-19 confirmés en laboratoire était de 26 ans pendant la semaine sous revue. /ATS-gtr