Des bus à la place des trains entre Glovelier et le Pré-Petitjean

La ligne Glovelier-Pré-Petitjean sera chamboulée durant plus d’un mois. Des travaux de renouvellement de la voie ferrée commenceront le 16 août et se dérouleront jusqu’au 24 septembre. Les Chemins de fer du Jura annonce jeudi que des bus remplaceront les trains et que les horaires devront être modifiés durant cette période, afin de garantir les correspondances.





Du 16 août au 3 septembre, un horaire spécifique sera mis en place. Un autre suivra du 4 au 24 septembre. Ce changement en cours de route est dû notamment à la fermeture simultanée du tunnel routier de la Roche pendant la première période.



Les haltes de La Combe, Bollement et Combe-Tabeillon ne seront pas desservies par les bus de remplacement pendant toute la durée de l’interruption.







Un convoi de 100 mètres de long entre Saignelégier et le Noirmont.

Les rails, traverses et le ballast de la voie entre Saignelégier et le Noirmont seront remplacés, en parallèle, du 16 août au 3 septembre. Certains trains entre Saignelégier et le Noirmont circuleront, là aussi, selon un horaire modifié.

Un train de chantier, véhicule ferroviaire spécialement dédié aux travaux de la voie sera utilisé pour la première fois aux CJ. Ce convoi exceptionnellement long, plus de 100 mètres, se consacrera à remplacer une voie qui a une 50aine d’années, précise les CJ. Le coût total du chantier est estimé à environ 4 millions de francs.

Les horaires sont à retrouver en ligne sur cff.ch ou les-cj.ch. /comm-lbe