En Islande, le nombre de cas chez les personnes vaccinées augmente. Et ce n’est pas alarmant

C’est une information qui peut surprendre : l’Islande, pays champion de la vaccination, n’est pas épargnée par une nouvelle vague de coronavirus. Le nombre de cas a augmenté ces dernières semaines, et près de la moitié des personnes admises à l’hôpital est désormais vaccinée.

Ces chiffres sont à prendre avec toutes les précautions nécessaires, mais à l’heure actuelle, ils ne remettent pas en cause l’importance de la vaccination, selon Quentin Haas, docteur en immunologie et député au Parlement jurassien. Ce spécialiste rappelle que les vaccinés représentent une large majorité de la population : « Et il n’y a pratiquement aucune hospitalisation sévère en Islande, aucun mort du Covid, ce qui était quand même l’objectif de base de la vaccination. Il faut rappeler que si on est tous partis en confinement, ce n’était pas pour éviter à tout prix toute forme de mortalité, c’est parce que nos hôpitaux étaient saturés ».