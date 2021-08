Résultats « satisfaisants » après la première vague de tests à l’école

Le canton du Jura tire ce vendredi un premier bilan intermédiaire après une première semaine de tests de dépistage salivaires au Covid-19 effectués auprès des élèves, enseignants et membres du personnel de la scolarité obligatoire et post-obligatoire dans le Jura. Les résultats de 732 pools (des tests regroupés comprenant entre quatre et dix personnes) sont tombés : 31 d’entre eux sont positifs. Cela représente, selon le service jurassien de la santé publique, un taux de positivité d’environ 0,5% sur l’ensemble des personnes testées. Le canton précise que « jusqu’à présent, pas plus d’un cas positif n’a été identifié par pool lors des tests de confirmation ».







Le service de la santé publique « ni surpris ni alarmé »



Une première vague de résultats jugée « satisfaisante » par le chef du service de l’enseignement. « On aurait pu craindre plus mauvais après les vacances », commente Fred-Henri Schnegg, surtout heureux du taux de participation puisque plus de 90% des personnes sollicitées ont accepté de se plier à ces tests. Prudence toutefois au service de la santé publique qui ne se dit « ni surpris ni alarmé » par ces premiers résultats, mais rappelle que le taux de positivité reste « plus élevé que l’incidence moyenne enregistrée dans le canton, qui est ceci dit en train de grimper », précise Sophie Chevrey-Schaller. Le syndicat des enseignants jurassiens reconnaît, lui, des résultats à première vue rassurants mais ne veut pas « crier victoire trop vite ».





Le SEJ attend la suite



Son secrétaire général Rémy Meury relève que cela montre que « des élèves positifs ont fréquenté leurs camarades durant plusieurs jours sur les bancs d’écoles ou à la récréation. Il faut donc attendre les 2e et 3e vagues de tests car si les résultats s’avèrent moins bons, ce peut être synonyme d’une dynamique inquiétante ». Le service de l’enseignement reconnaît qu’il faudra attendre au moins deux semaines et la suite de cette campagne de tests avant de pouvoir avancer un bilan plus détaillé et pertinent. A noter que tous les résultats des dépistages effectués jusqu’à présent (sur plus de 10'000 personnes) ne sont pas encore disponibles. Les personnes qui se trouvent dans un pool positif devront réaliser de nouveaux tests individuels. /comm-nmy-jpi