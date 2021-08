Le vaccin contre le Covid-19 proposé à Saignelégier

La vaccination contre le coronavirus à nouveau possible à Saignelégier. L’équipe mobile se rendra sur le site franc-montagnard de l’Hôpital du Jura les 1er, 2 et 3 septembre. Elle y retournera les 27, 28 et 29 septembre pour la deuxième dose. Pour les personnes intéressées, les rendez-vous sont à prendre via la hotline cantonale. A noter que pour la deuxième dose, une plage horaire différente peut être planifiée au CEVAC, à Courtételle. /comm-rch